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Hatay'da öğrenciler hayvan sevgisi ve evcil hayvanlara yaklaşma konularını uygulamalı olarak öğrendi - Son Dakika
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Hatay'da öğrenciler hayvan sevgisi ve evcil hayvanlara yaklaşma konularını uygulamalı olarak öğrendi

Hatay'da depremlerde yıkımın en çok yaşandığı Kahramanmaraş merkezli Hatay'da, Zekiye Cavidan Özmen İlkokulu 1. sınıf öğrencileri, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) gözetiminde hayvan sevgisi ve evcil hayvanlara yaklaşma konularını uygulamalı olarak öğrendi. Öğrenciler, 4 yaşındaki dişi Golden cinsi köpek 'Mişa'yı besleyip, nasıl yaklaşmaları gerektiğini öğrendi ve köpeğin vücut dillerini gözlemledi. Programda HAYTAP temsilcileri, köpeklerin ve kedilerin insanlar gibi kalplerinin attığını, tedaviye ve aşıya ihtiyaçları olduğunu anlattı. Sınıf öğretmeni ve HAYTAP'a teşekkür eden öğrenciler, hayvan sevgisini ve merhameti öğrenmenin önemini vurguladı.

29.12.2023 - 17:02,
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KAHRAMANMAAŞ merkezli depremlerde yıkımın en çok yaşandığı Hatay'da öğrenciler, 2023 yılının son dersinde hayvan sevgisi ve evcil hayvanlara yaklaşma ve besleme konularını uygulamalı olarak gördü.

Erzin ilçesi Zekiye Cavidan Özmen İlkokulu 1'nci sınıf öğrencileri, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Genel Sekreteri Veteriner Hekim Ali Laçinbala gözetiminde, 'Mişa' isimli 4 yaşındaki dişi Golden cinsi köpeği besleyip, mama verdi. Ardından, köpeğe nasıl yaklaşması gerektiğini öğrenip, vücut dilleriyle alakalı kuyruk hareketlerini gözlemlediler. İki Gün İki Teker Bisiklet Kulübü'nün organize ettiği hayvan sevgisi ve sokak hayvanlarına yaklaşma empati duygusu geliştirme konularının işlendiği programda HAYTAP temsilcileri, köpeklerin ve kedilerin insanlar gibi kalplerinin attığını, tedaviye ve aşıya ihtiyaçlarının olduğunu çocukların diliyle anlattı. Öğrenciler, köpeğe nasıl yaklaşması gerektiğini öğrenip, köpeğin vücut dilleri ile alakalı kuyruk hareketlerini gözlemlediler. Sınıf Öğretmeni Fatma Polat, çocuklara hayvan sevgisini, merhameti aşılamaya çalıştıkları şu günlerde yılın son dersinde böyle güzel bir organizasyona destek verdikleri için HAYTAP'a teşekkür etti. HAYTAP Genel Sekreteri Veteriner Hekim Ali Laçinbala ise konuşmasında, "2023'e veda ederken bizden küçük canlıların da yaşam hakkı olduğunu çocuklarımıza anlattık. Onunla da merhameti sevgiyi hayvanlara yaklaşmayı onun adı nasıl besleyeceklerini ve köpeklerin vücut dillerini çocuklarımızın anlayacağı şekilde uygulamalı olarak gösterdik. Kalp atımlarını dinlettik. Güzel bir gündü 2024 yılının Türkiye'mize barış, sevgi ve mutluluk getirmesini dileriz" dedi.

Hatay\'da öğrenciler hayvan sevgisi ve evcil hayvanlara yaklaşma konularını uygulamalı olarak öğrendi
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Hatay'da öğrenciler hayvan sevgisi ve evcil hayvanlara yaklaşma konularını uygulamalı olarak öğrendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da öğrenciler hayvan sevgisi ve evcil hayvanlara yaklaşma konularını uygulamalı olarak öğrendi - Son Dakika
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