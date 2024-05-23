Hatay\'da öğrencilere siber farkındalık ve güvenli internet semineri verildi

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Hatay'ın Arsuz ilçesinde öğrencilere yönelik "Siber Farkındalık ve Güvenli İnternet" konulu seminer verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Şehit Umut Sakaroğlu, Zeynel Vidat Kırmızıoğlu İlkokulları ile Akdeniz Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

Seminerde ekipler, öğrencilere teknoloji bağımlılığı, siber suçlar, siber suçlardan korunma yöntemlerini hakkında bilgi verdi.

Etkinlikte öğrencilere broşür de dağıtıldı.