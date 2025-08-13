HATAY'ın Hassa ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda söndürme ekibi sevk edildi.
Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı Eğribucak Mahallesi Seyranyeri Yaylası mevkisinde, akşam saatlerinde orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait söndürme ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını kontrol altına almak için karadan ekiplerin çalışması sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Hatay'da Orman Yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?