Hatay'da Orman Yangını Çıktı

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.

İlçedeki Çökek Yaylası Burun mevkisinde saat 16.20 sıralarında bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda arazöz, orman işçisi ve itfaiye sevk edildi. Ekipler, yangının yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alınabilmesi için çalışma başlattı.

HSedat İSKENDEROĞLU-Kamera: DÖRTYOL,(Hatay),