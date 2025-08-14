Hatay'da Orman Yangınları Kontrol Altında Değil

BİR İLÇEDE YANGIN KONTROL ALTINDA; 2 İLÇEDE DEVAM EDİYOR

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde saat 18.00 sıralarında çıkan yangın, ekiplerin 4 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Hassa ilçesi Eğribucak Mahallesi Seyranyeri Yaylası mevkisinde çıkan ve iki mahallede 1115 kişinin evlerinden tahliye edilmesine neden olan orman yangını ise hala devam ediyor. Hassa'daki orman yangınına 259 araç ve 592 personelle müdahale edildiği bildirildi.

YAYLADAĞI'NDA İKİ NOKTADA YANGIN

Suriye'nin Hatay sınırında çıkan orman yangını ise Yayladağı'na sıçradı. Öte yandan Yayladağı'na bağlı Çaksına Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 21.30 sıralarında yeni bir yangın başladı. Yayladağı'nda iki ayrı noktadaki yangınların söndürülmesi için kara ekipleri söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Haber: Alican GÜMÜŞ - Kasım NARCI - Emek ÇAKILI - Kamera: HATAY,