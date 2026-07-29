Hatay'da Ortaokul Öğrencileri 'Cami Buluşması'nda Bir Araya Geldi

Hatay'da ortaokul öğrencileri, "Cami Buluşması" etkinliğinde bir araya geldi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilciliğince Nihal Atakaş Camisi'nde düzenlenen etkinliğe 13 ilçeden ortaokul öğrencileri katıldı.

İlahilerin seslendirildiği programda, öğrenciler çeşitli oyunlar oynayarak eğelenceli vakit geçirdi.

Program sonunda öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Türkiye Gençlik Vakfı İl Temsilcisi Mehmet Emin Sağanak, gazetecilere, kentte cami buluşmaları programının ikincisini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çocuklarla çeşitli etkinlikler yaptıklarını anlatan Sağanak, "Milli ve manevi değerlerine bağlı bir gençlik yetiştirmek için çalışıyoruz. Burada da ortaokul öğrencilerimizle camiye gelerek değerlerimizden bahsederek güzel bir gün geçirdik." dedi.

TÜGVA İskenderun İlçe Temsilcisi Şamil Yıldız da çocukların etkinlikler sayesinde güzel bir yaz dönemi geçirdiğini kaydetti.