Hatay'ın Hassa ilçesinde otomobille kamyonun çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
M.E.Ç. idaresindeki 31 AJB 013 plakalı otomobil, Hassa- İslahiye kara yolunun Eğribucak mevkisinde N.T. yönetimindeki 27 BBN 119 plakalı kamyonla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, 31 AJB 013 plakalı otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Hatay'da Otomobil-Kamyon Çarpıştı: 4 Yaralı - Son Dakika
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