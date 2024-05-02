Hatay'da Otomobilden Atılan Çantadan 15 Bin Uyuşturucu Hap Çıktı - Son Dakika
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Hatay'da Otomobilden Atılan Çantadan 15 Bin Uyuşturucu Hap Çıktı

Hatay\'da Otomobilden Atılan Çantadan 15 Bin Uyuşturucu Hap Çıktı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri, devriye sırasında birbirlerine çanta teslim eden kişileri fark ederek durdurmak istedi. Şüpheliler, çantayı atarak kaçmaya çalıştı ancak kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı. Çantanın içinde 5 paket halinde toplam 15 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

02.05.2024 17:18
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Hatay'da, otomobilden atılan çantadan 15 bin uyuşturucu hap çıktı, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ilçesi Numune Mahallesi'nde devriye sırasında 2 otomobildeki kişilerin birbirlerine çanta teslim ettiğini görünce araçları durdurmak istedi.

Bunun üzerine şüpheliler, çantayı atarak otomobille kaçmaya başladı.

Kısa süreli kovalamacanın ardından durdurulan 2 otomobildeki 4 kişi yakalandı.

Otomobilden atılan çantayı inceleyen ekipler, 5 paket halinde 15 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.

Kaynak: AA

İskenderun, Hatay, Güvenlik, Gözaltı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da Otomobilden Atılan Çantadan 15 Bin Uyuşturucu Hap Çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da Otomobilden Atılan Çantadan 15 Bin Uyuşturucu Hap Çıktı - Son Dakika
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