Hatay'da Polis Aracına Çarpan Cip Kaza Yaptı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde cipin kavşakta bekleyen ekip aracına çarptığı kazada 2 polis yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, A.G'nin kullandığı cip, Karaağaç Mahallesi'nde kontrolden çıkarak kavşaktaki aydınlatma direğine, ardından da bölgede görevli ekip aracına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ekip aracında bulunan 2 polis memuru yaralandı. Hastaneye kaldırılan polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan cip sürücüsü A.G'nin 1,98 promil alkollü olduğu tespit edildi.