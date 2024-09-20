Hatay\'da Polis Aracı ile Çarpışma: 5 Yaralı

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HATAY'da otomobille polis aracının çarpıştığı kazada 3'ü polis memuru 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Erzin ilçesi Sıtkı Kara Bulvarı Hatsu kavşağında meydana geldi. Erzin ilçesinden Dörtyol'a giden Mehmet Ertaç yönetimindeki 06 DZT 742 plakalı otomobil ile polis aracı çarpıştı. Kazada 3 polis memuru hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobildeki Mehmet Ertaç ve eşi ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.