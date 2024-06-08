Hatay\'da polis, sınava geç kalan adayları okullarına yetiştirdi

Hatay'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) giren 4 adayı sınav merkezlerine, polis ulaştırdı.
İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, kentte yanlış okula giden ve hasarlı kazaya karışan araçların içinde bulunan adaylar için seferber oldu.
Polis, sınava geç kalan 4 adayı motorize ve ekip araçlarıyla sınava girecekleri okula yetiştirdi.
Veliler çocuklarını zamanında sınava yetiştiren polis ekiplerine teşekkür etti.
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