Hatay'da polis, sınava geç kalan adayları okullarına yetiştirdi - Son Dakika
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Hatay'da polis, sınava geç kalan adayları okullarına yetiştirdi

Hatay\'da polis, sınava geç kalan adayları okullarına yetiştirdi

Hatay'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu TYT'ye giren 4 aday, polis tarafından sınava yetiştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, yanlış okula giden ve kaza yapan adaylar için seferber oldu. Polis, motorize ve ekip araçlarıyla adayları sınava yetiştirdi. Veliler, polis ekiplerine teşekkür etti.

08.06.2024 17:21
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Hatay'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) giren 4 adayı sınav merkezlerine, polis ulaştırdı.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, kentte yanlış okula giden ve hasarlı kazaya karışan araçların içinde bulunan adaylar için seferber oldu.

Polis, sınava geç kalan 4 adayı motorize ve ekip araçlarıyla sınava girecekleri okula yetiştirdi.

Veliler çocuklarını zamanında sınava yetiştiren polis ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hatay'da polis, sınava geç kalan adayları okullarına yetiştirdi - Son Dakika

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