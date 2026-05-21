Hatay'da Sağanak Felaketi: 1 Ölü, 5 Araç Hasar Gördü

21.05.2026 10:17
Hatay'da sağanak yağış nedeniyle yol çöktü, otomobil dereye düştü; sürücü hayatını kaybetti.

Hatay'da sağanak nedeniyle çöken yoldan düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, istinat duvarının çökmesi sonucu 5 araç hasar gördü.

Gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Defne-Samandağ çevre yolu Subaşı Üst Geçidi yakınlarında yolda çökme meydana geldi.

Bu sırada seyir halindeki Nedim Habeşoğlu idaresindeki 31 FH 207 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yolun kenarındaki dere yatağına düştü.

Olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, araçta sıkışan sürücüsü Habeşoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Habeşoğlu'nun cenazesi, Defne Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İstinat duvarı çöktü, 5 araç hasar gördü

Antakya ilçesi Bağrıyanık Mahallesi'nde ise sağanak nedeniyle bir yolun istinat duvarı çöktü.

Çökme nedeniyle 5 araç hasar gördü.

Mahalle sakinlerinden Hamza Çeker, gazetecilere, yolun daha önce de çöktüğünü söyledi.

Yolun çok kez yapıldığını ancak yine çöktüğünü belirten Çeker, "Sağanak şiddetliydi fakat biz bu kadarını tahmin etmiyorduk. Şu anda 5 aracımız sıkıntılı ve ciddi zararlarımız var." dedi.

Öte yandan ilçede, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı, evlerinde mahsur kalan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı.

Köprünün bir bölümü çöktü

Antakya-Samandağ çevre yolu üzerindeki Karaçay Köprüsü'nün bir bölümünde çökme meydana geldi.

Bölgede trafik tek yönlü sağlanıyor.

Samandağ ilçesinde de sağanak nedeniyle bazı araçlar Çevlik Sahili'ne sürüklendi.

Kaynak: AA

