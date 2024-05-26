Hatay'da sağanak nedeniyle su baskınları: Temizlik ve onarım çalışmaları başladı - Son Dakika
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Hatay'da sağanak nedeniyle su baskınları: Temizlik ve onarım çalışmaları başladı

Hatay'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle su baskınlarının yaşandığı yerlerde temizlik ve onarım çalışmaları başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesi ekipleri, etkilenen mahallelerde su birikintilerini tahliye ederek temizlik işlemleri gerçekleştirdi. Ayrıca, tarihi Uzun Çarşı'daki parke taşları yenilendi ve kapanan yollar trafiğe açıldı. Yaşanan sağanak sonucunda 182 su baskını ve 22 mahsur kalma ihbarı alındığı belirtilirken, 697 personel ve 292 araçla müdahale edildiği açıklandı. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmazken, yağışlardan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletilmiştir.

26.05.2024 12:31
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Hatay'da sağanak nedeniyle su baskınlarının oluştuğu yerlerde temizlik ve onarım çalışmalarına başlandı.

Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesi ekipleri, dün akşam saatlerinde başlayan sağanaktan etkilenen mahallelerde temizlik işlemleri yaptı.

Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintilerini tahliye eden ekipler, yollarda onarım çalışması yürüttü.

Çalışmalar kapsamında tarihi Uzun Çarşı'daki parke taşları yenilendi.

Kapanan yollar trafiğe açıldı

Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kent merkezine 5 saatte metrekareye 111,2 kilogram yağış düştüğü belirtildi.

Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında 697 personel ve 292 aracın sahada görevlendirildiği aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İl genelinde 182 su baskını ve 22 mahsur kalma ihbarı alınmış olup kurumlarla paylaşılarak müdahale edilmesi sağlanmıştır. 49 konteynerimiz yağışlardan tahliye edilmeyi gerektirmeyen ölçüde etkilenmiş, 1 konteynerde yaşayan 5 kişilik ailemizin tahliyesi sağlanmıştır."

Açıklamada, Günyazı ve Küçükdalyan mahallelerinde taşan dereye müdahale edildiği, yağış sürecinde mahsur kalan 75 kişinin güvenli alana götürüldüğü bildirildi.

Antakya ve Defne ilçesinde kapanan bazı yolların trafiğe açıldığı belirtilen açıklamada, aşırı yağış nedeniyle çökme meydana gelen Arsuz-Çevlik kara yolunun Büyükşehir Belediyesi ekiplerince onarıldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Samandağ ilçesinde zarar gören iş yerleri için hasar tespit çalışması yapıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Merkez ilçelerimize bağlı herhangi bir elektrik kesintisi bulunmamaktadır. Yağışın, Antakya ve Defne ilçelerimizde yerel olarak devam etmekte olduğunu, şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmadığını ve devletimizin tüm kurumlarının 24 saat esaslı olarak sahada görev yaptığını bildirir, yağışlardan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hatay'da sağanak nedeniyle su baskınları: Temizlik ve onarım çalışmaları başladı - Son Dakika

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