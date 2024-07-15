Hatay'da sahipsiz köpek kazası sonucu hayatını kaybeden genç için aile çözüm istiyor - Son Dakika
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Hatay'da sahipsiz köpek kazası sonucu hayatını kaybeden genç için aile çözüm istiyor

Hatay'ın Samandağ ilçesinde motosiklet kazası sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Taner Soral'ın ailesi, sahipsiz köpek sorununa çözüm bulunmasını talep ediyor. Ağabey Talip Soral, sahipsiz hayvanların sayısının arttığını ve insanların bu durumdan şikayetçi olduğunu belirtti. Aile, başka canların yitirilmemesi için önlem alınmasını istiyor.

15.07.2024 12:28
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde, kullandığı motosikletin yola aniden çıkan sahipsiz köpeğe ve ardından otomobile çarpması sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Taner Soral'ın ağabeyi, başka canların yitirilmemesi için sahipsiz köpek sorununa çözüm bulunmasını istiyor.

Sivas Şehitler Caddesi'nde 10 Haziran'da, motosikletinin önüne çıkan sahipsiz köpeğe, ardından da park halindeki otomobile çarpması nedeniyle ölen lise 12. sınıf öğrencisi Soral'ın, Kurtderesi Mahallesi'nde yaşayan ailesinin acısı dinmiyor.

Çocuklarının ölümüyle sarsılan aile, bu tür kazaların bir daha yaşanmaması için sahipsiz köpekler konusunda çalışma yapılmasını talep ediyor.

"Sayıları gün geçtikçe artıyor"

Ağabey Talip Soral, AA muhabirine, olay günü kardeşinin, annesinin şeker istemesi üzerine markete gitmek için evden çıktığını söyledi.

Taner'i beklerken kaza haberini aldığını anlatan Soral, "Acımız büyük, anlatmaya sözler yetmez. Artık başka canlar yanmasın. Kardeşimin vefatına sebep olan sahipsiz hayvandı. Bu sokak hayvanları güç geçtikçe artıyor. İnsanlar da bunlardan korkuyor." dedi.

Soral, tek kardeşini kaybetmenin acısını yaşadığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Biz hayvan düşmanı değiliz, onları da besliyoruz ama özellikle depremlerden sonra sahipsiz hayvanların sayısı gittikçe arttı. Saldırganlaşmaya başladılar. İleri yaştaki insanlar da bu köpeklerden korkuyor. Bu nedenle sahipsiz hayvanlara yönelik önlem alınmasını bekliyoruz. İnsanlarımız bu durumdan şikayetçi. Yetkililerden bu konuyla ilgilenmelerini istiyoruz."

Kardeşinin hayallerinin yarım kaldığını vurgulayan Soral, üzüntülerinin ilk günkü gibi taze olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hatay'da sahipsiz köpek kazası sonucu hayatını kaybeden genç için aile çözüm istiyor - Son Dakika

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