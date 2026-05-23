Hatay'da Sel Sonrası Temizlik Çalışmaları Devam Ediyor

23.05.2026 16:38
Hatay'da sel felaketi sonrası temizlik ve onarım çalışmaları sürerken, zarar tespit komisyonu kuruldu.

Hatay'da 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de kayıp olarak arandığı sağanağın ardından başlatılan temizlik ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Kentte 3 gün önce meydana gelen sağanak sonrası Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Antakya, Defne, Samandağ ve Dörtyol ilçelerinde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

Ekipler, selin beraberinde getirdiği çamur ve moloz yığınlarını temizleyerek su tahliyesi gerçekleştiriyor.

Su baskını yaşanan evlerde de ekipler, zarar gören eşyaların tahliyesine ve temizlenmesine yardımcı oluyor.

Karaçay Köprüsü ulaşıma açıldı

Sağanak nedeniyle bir bölümünde çökme meydana gelen ve ulaşımın tek yönlü sağlandığı Antakya-Samandağ çevre yolu üzerindeki Karaçay Köprüsü'nde de ekiplerce onarım çalışması gerçekleştirildi.

Onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından köprü yeniden çift yönlü araç trafiğine açıldı.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada kent genelinde etkili olan aşırı yağışların ardından oluşan zararların belirlenmesi amacıyla "Zarar Tespit Komisyonu" oluşturulduğu bildirildi.

Açıklamada, sel ve su baskınları nedeniyle hasar oluşan ev, iş yeri veya tarım arazileri için vatandaşların, mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla ilgili kurumlara ve kaymakamlıklara 15 gün içinde başvuru yapmaları gerektiği kaydedildi.

Kentte 3 gün önce etkili olan sağanakta, 4 kişi hayatını kaybetmiş, sele kapılan bir kişi kaybolmuştu. Sağanak nedeniyle bazı yollarda çökme meydana gelmiş, ev, iş yeri ve tarım arazileri sular altında kalmıştı.

Kaynak: AA

