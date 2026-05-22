Hatay\'da Şiddetli Yağış: 4 Kayıp

22.05.2026 17:32
AFAD Başkanı Pehlivan, Hatay'daki selde 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Hatay'da 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de kayıp olarak arandığı sağanakla ilgili, "Kaybettiğimiz canlarımıza, vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum, diğer kayıp olan vatandaşımızla ilgili de nehir boyunca arama kurtarma çalışmaları devam ediyor." dedi.

Pehlivan, Samandağ ilçesinde iki gün önce etkili olan sağanakta sele kapılarak hayatını kaybeden Şahut Kimyonok'un (62) Cemal Gürsel Mahallesi'ndeki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Aileye başsağlığı dileklerini ileten Pehlivan, daha sonra sele kapılarak kaybolan Musa Paşa'yı (20) arama çalışmalarının sürdüğü Karaçay Nehri mevkisinde incelemelerde bulundu.

İncelemelerinin ardından Pehlivan, gazetecilere, meteorolojiden aldıkları bilgiler doğrultusunda ülke genelinde birtakım uyarıları yaptıklarını söyledi.

Geçen hafta muhtelif illerle ilgili sarı uyarılar olduğunu hatırlatan Pehlivan, bu illerden birinin Hatay, diğerinin ise Tokat olduğunu belirtti.

Pehlivan, dün ve önceki gün afetle ilgili koordinasyona destek olmak amacıyla Tokat'ta bulunduklarını esnada Hatay'dan sel ve su taşkınlarıyla ilgili ihbarlar gelmeye başladığını ifade etti.

İhbarlarla başkan yardımcılarını ve daire başkanlarını Hatay'a yönlendirdiklerini belirten Pehlivan, "Afet anlarında malumunuz, TAMP dediğimiz, Türkiye Afet Müdahale Planları devreye alınıyor. Biz AFAD Başkanlığı olarak İçişleri Bakanlığımız bünyesinde genel koordinasyonu sağlarken illerde de sayın valilerimizin koordinasyonunda bu iş ve işlemler afet yönetimiyle ilgili gerçekleştiriliyor. Hatay'da da Valilik koordinasyonunda ilk andan itibaren, bütün afet çalışma grupları teyakkuz halinde, bu afetin yönetimini gerçekleştirdiler." diye konuştu.

"Kayıp sayımız 4'e yükseldi"

Kendilerinin de AFAD Başkanlığı olarak gerekli destekleri sağladıklarını anlatan Pehlivan, şöyle konuştu:

"Tabii bu taşkınlar neticesinde maalesef 3 vatandaşımızı dün itibarıyla kaybettik, 2 vatandaşımızın da Karaçay Nehri üzerinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyordu. Yaklaşık 1 saat önce bir vatandaşımızın daha cansız bedenine ulaştık. Kayıp sayımız 4'e yükseldi. Kaybettiğimiz canlarımıza, vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum, diğer kayıp olan vatandaşımızla ilgili de nehir boyunca arama kurtarma çalışmaları devam ediyor."

Pehlivan, Hatay'daki çalışmalara destek olmak amacıyla 11 ilden araç, gereç ve personel takviyesi yapıldığını dile getirdi.

Toplamda 2 bin 330 personelin görev aldığını ifade eden Pehlivan, içerisinde iş makineleri, motopomplar ve dalgıç pompaların da bulunduğu 925 araçla arama, kurtarma ve tahliye faaliyetlerinin yürütüldüğünü anlattı.

Pehlivan, gönüllülerin de desteğiyle ekiplerin sel ve su baskınları yaşayan evlerde, dükkanlarda hummalı bir şekilde temizlik faaliyetlerini yürüttüğünü dile getirdi.

"Toplamda 1600'ün üzerinde ihbar gelmişti"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekiplerinin psikososyal faaliyetler yürüttüğünü, sivil toplum kuruluşlarının da bölgedeki çalışmalara destek olduğunu vurgulayan Pehlivan, şöyle devam etti:

"Bir yandan da DSİ, Karayolları, araç ve gereçleriyle, yollarda, dere yataklarında çalışmalar yürütüyorlar. Bu çalışmalara belediyeler de iştirak ediyor. Hızlı bir toparlanma süreci yaşıyoruz. Tabii toplamda 1600'ün üzerinde ihbar gelmişti. Bunların birçoğu evlere su baskını şeklindeydi. Bu evlerin hepsine, ihbarlara mukabelede bulunuldu ve vatandaşlarımızın evlerinin temizlenmesi hususunda da gerekli çalışmalar yürütülüyor. 12 vatandaşımız çeşitli şekillerde yaralanmışlardı, vatandaşlarımızın genel durumları iyi, onlara da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Pehlivan, afet anında yerine getirilmesi gereken bütün iş ve işlemlerin ilgili kurumlar ve birimler tarafından gerçekleştirildiğinin altını çizdi.

42 il için "sarı kod" uyarısı verildi

Dün itibarıyla yağmurların kesilmesiyle daha stabil bir durumun söz konusu olduğunu belirten Pehlivan, Tokat'ta da risk azaltmaya yönelik yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Pehlivan, dükkanların, evlerin önlerinde gerekli tahkimatların alındığını ifade ederek, "Şu an itibarıyla durum stabil ancak yurt genelinde 42 ilimizle ilgili yine sarı uyarı bugün itibarıyla meteoroloji tarafından paylaşıldı." dedi.

Paylaşılan bilgiler doğrultusunda bütün illerde risk analizleri ve simülasyonların yapıldığını vurgulayan Pehlivan, bu çalışmaların en kötü senaryoya göre gerçekleştirildiğini belirtti.

Tokat'ta da bu çalışmanın yapıldığını anlatan Pehlivan, şunları kaydetti:

"Hem Almus Barajı hem Sivas sınırları içerisinde olan Kılıçkaya Barajı ve o barajdan Kelkit Vadisi'ne yoğunlaşan su akışı, Almus Barajı'ndan Yeşilırmak'a doğru gelen su akışı, bunların bütün hesaplamaları yapıldı. Zaten önlem anlamında tahliyeler de gerçekleştirilmişti. Bütün kurumlarımız hala teyakkuz halinde. Çok şükür Tokat özelinde herhangi bir can kaybımız, yaralımız yok. Tedbirlerimiz orada da en üst seviyede devam ediyor."

Kaynak: AA

