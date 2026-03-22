Hatay'da Silahlı Kavga: Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti

HATAY'da aileler arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden Ahmet Yalçın ile uzman erbaş olan oğlu Adnan Yalçın toprağa verildi.

Olay, önceki gün Altınözü ilçesi Keskincik Mahallesi'nde meydana geldi. Komşu çocukları arasında sokakta tartışma çıktı. Tartışmanın ardından eve giden çocuklar durumu ailelerine anlattı. Bunun üzerine bir araya gelen taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Mahallelinin panik ve korku yaşadığı olayda Nidal Hortum, Ahmet Yalçın ve uzman erbaş olan oğlu Adnan Yalçın hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma görevlilerinin müdahalesiyle kavga güçlükle sonlandırıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Ölen 3 kişinin cansız bedenleri de ekiplerin incelemesi sonrası morga götürüldü. Jandarma ekipleri, kavgaya karıştıkları şüphesiyle 6 kişiyi gözaltına aldı. Ayrıca taraflar arasında yeni bir olayın yaşanmaması için jandarma ekipleri mahallede ve hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Morgdaki otopsi işlemleri tamamlanan Ahmet Yalçın ve oğlu Adnan Yalçın'ın cenazeleri yakınları tarafından teslim alındıktan sonra Keskincik Mahallesi Mezarlığı'na getirildi. Cenazeye aile yakınları ile çok sayıda mahalleli katıldı. Baba ve oğlunun cenazeleri dualarla toprağa verildi.