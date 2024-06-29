Hatay'da St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı Töreni Düzenlendi

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Hatay'da, Hristiyanların her yıl 29 Haziran'da kutladıkları St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kapsamında St. Pierre Kilisesi'nde tören düzenlendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar almayan kilisede düzenlenen tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra Lübnan Aziz İlyas Manastırı Başrahibi Episkopos Kostantin Kayyal'ın yönettiği ayin düzenlendi.

İlahilerin seslendirildiği programda, barış ve kardeşlik mesajları verildi.

Törenin sonunda, bayrama özel hazırlanan kutsanmış ekmek gelenlere dağıtıldı.