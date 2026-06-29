Hatay'da St. Pierre Bayramı Töreni

Hatay'da, Hristiyanların her yıl 29 Haziran'da kutladıkları St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kapsamında St. Pierre Kilisesi'nde tören düzenlendi.

Habib-i Neccar Dağı eteğinde bulunan ve "Mağara Kilise" olarak bilinen, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde de hasar almayan kilisede düzenlenen tören, dua okunmasıyla başladı.

Daha sonra burada, Tarsus Episkoposu Pavlus Orduluoğlu???????'nun yönettiği ayin düzenlendi.

İlahilerin seslendirildiği programda, barış ve kardeşlik mesajları verildi.

Törenin sonunda, bayrama özel hazırlanan kutsanmış ekmek dağıtıldı.