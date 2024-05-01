Hatay\'da Tadilat İçin Çıktığı Evde Düşerek Hayatını Kaybetti

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Hatay'ın Arsuz ilçesinde, tadilat için merdivenle iki katlı evin damına çıkmak isterken dengesini kaybederek düşen kişi yaşamını yitirdi.

Çengen Mahallesi'ndeki ailesinin evine giden Cemil Çengel, damdaki tadilat için merdivenle iki katlı evin damına çıkmak istedi.

Bu esnada dengesini kaybeden Çengel, merdivenlerden düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Arsuz Devlet Hastanesine kaldırılan Çengel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Dönmez mesajında, "Değerli çalışma arkadaşımız, muhtarlıklar şube müdürü Cemil Çengel, vefat etmiştir. Müdürümüze Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadesini kullandı.