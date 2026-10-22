Hatay'da tehdit iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı, 1'i tutuklandı, 4 tüfek bulundu - Son Dakika
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Hatay'da tehdit iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı, 1'i tutuklandı, 4 tüfek bulundu

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Hatay'da bir kişiyi ölümle tehdit ettiği iddia edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Şüphelilerin ev, araç ve iş yerindeki aramalarda 4 tüfek, 295 tabanca fişeği, 30 av tüfeği kartuşu ve 3 şarjör bulundu.

Hatay'da bir kişiyi tehdit ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir vatandaşın ölümle tehdit edildiğine yönelik şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Araştırma sonucu kimlikleri belirlenen şüpheliler S.K. ve Ş.K. gözaltına alındı.

Zanlıların ev, araç ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 4 tüfek, 295 tabanca fişeği, 30 av tüfeği kartuşu ve 3 şarjör ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Ş.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
Güvenlik3. SayfaGüncelHataySuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da tehdit iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı, 1'i tutuklandı, 4 tüfek bulundu - Son Dakika
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