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Hatay'da Tehlikeli Motosiklet Sürücülerine Yüksek Cezalar - Son Dakika
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Hatay'da Tehlikeli Motosiklet Sürücülerine Yüksek Cezalar

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dörtyol ilçesindeki asker uğurlaması sırasında trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücülerini tespit etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin incelenmesi sonucunda 8 sürücüye 101 bin 279 lira ceza uygulandı ve bir motosiklet trafikten men edildi.

Hatay\'da Tehlikeli Motosiklet Sürücülerine Yüksek Cezalar
16.01.2024 - 01:35,  Güncelleme: 01:35
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HATAY (AA) Hatay'da trafiği tehlikeye düşürdüğü tespit edilen 8 motosiklet sürücüsüne 101 bin 279 lira ceza uygulandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dörtyol ilçesindeki asker uğurlaması sırasında oluşturulan konvoydaki bazı motosiklet sürücülerinin trafiği tehlikeye düşürdüğünü tespit etti.

Sosyal medyada da paylaşılan görüntüleri inceleyen ekipler, motosikletlerin plakasını ve sürücülerini tespit etti.

Yapılan çalışmalar kapsamında 8 sürücüye 101 bin 279 lira ceza uygulandı, bir motosiklet trafikten men edildi.

Kaynak: AA
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