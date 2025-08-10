Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Antakya Küçük Sanayi Sitesi'nde temizlik çalışması yaptı.
Belediyenin açıklamasına göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelindeki temizlik çalışmalarını sürdürdü.
Bu kapsamda ekipler, Antakya Küçük Sanayi Sitesi'ndeki atıkları topladı, yolları temizledi.
Son Dakika › Güncel › Hatay'da Temizlik Çalışmaları - Son Dakika
