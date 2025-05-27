Hatay\'da Türk Mutfağı Haftası\'nda yöresel lezzetler tanıtıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında kentin yöresel yemekleri tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Gastronomi ve Fuar Merkezi'nde etkinlik düzenlendi.

İSTE Rektörü Prof. Dr. Mehmet Duruel, etkinlikte öğrenciler tarafından hazırlanan coğrafi işaretli lezzetlerin yer aldığını belirtti.

Yöresel lezzetlerin önemine değinen Duruel, "Bu lezzetler sadece yemek değil, kültürümüzün, tarihimizin ve yerel zenginliklerimizin birer taşıyıcısıdır. Etkinliğimiz hem öğrencilerimizin mesleki gelişimi hem de kültürel mirasımıza sahip çıkma adına çok değerli bir fırsat sunmaktadır." dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar, stantları gezerek yöresel lezzetleri tattı.

Etkinlikte, Uluslararası Foodfest Antalya Gastronomi Festivali'nde dereceye giren öğrencilere hediye verildi.