Hatay'da Türkmen Şenliği Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hatay'da Türkmen Şenliği Coşkusu

Geniş Video İzle

İskenderun'da düzenlenen Türkmen şenliği, deprem sonrası akrabaları bir araya getirdi.

05.05.2025 09:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da Türkmen şenliği düzenlendi

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde Türkmen kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen Türkmen şenliğinde vatandaşlar, depremin ardından uzun zamandır görmedikleri akrabalarıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadılar.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yerle bir ettiği Hatay'da yaralar sarılıyor. İskenderun ilçesi Aşkarbeyli mahallesinde düzenlenen 2. Türkmen şenliğinde vatandaşlar, asrın felaketinden sonra ayrı düştükleri akrabalarıyla bir araya geldiler. Vatandaşlar; mehteran, halk oyunları ve halk ozanlarının türküleriyle şenliğin tadını çıkarttı. Düzenlenen Türkmen şenliğine protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

"Yıllarca görüşmediğimiz akrabalarımızla bir araya gelip görüşüyoruz"

Düzenlenen geleneksel şenlikte akrabalarıyla da bir araya gelmenin mutluluğunu yaşayan 41 yaşındaki Meltem Yağşin, " Türklere ait kendi köklerimiz ve atalarımızdan bize ait bir şenlik. Deprem sonrası psikolojimiz bozuldu, bu şenlik bizlere çok iyi geldi. Yıllarca görüşmediğimiz akrabalarımızla bir araya gelip görüşüyoruz. Burada tanımadığımız insanlarla tanışabiliyor arkadaşlık ve dostluk kurabiliyoruz. Burası medeniyetler şehri, Hatay denildiği zaman ilk başta medeniyetler şehri gelir akıllara" dedi.

"Depremi unutmak için birebir bir şenlik olduğunu düşünüyorum"

Düzenlenen şenlikte yapılan gösterileri beğenen 11 yaşındaki Elif Gülseren Cengizoğlu, "Çok mutluyum, ülkemizde böyle bir şenlik kutlanması beni çok mutlu ediyor. Deprem oldu yıkılan evlerimiz oldu ailelerimizi ve böyle insanlarımızı kaybettik. Depremi unutmak için birebir bir şenlik olduğunu düşünüyorum. Şenlik çok güzeldi katılımda fazlaydı. Bu etkinliğin aynısını tekrar yapılmasını çok isterim" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, İskenderun, Deprem, Güncel, Kültür, Yaşam, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da Türkmen Şenliği Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Önder’in kızı ekranda babasını görünce gözyaşlarına boğuldu Önder'in kızı ekranda babasını görünce gözyaşlarına boğuldu
Özgür Özel’e yumruklu saldırıya AK Parti’den ilk tepki Özgür Özel'e yumruklu saldırıya AK Parti'den ilk tepki
Bakan Tunç: Sayın Özel’e yönelik saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı Bakan Tunç: Sayın Özel'e yönelik saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e geçmiş olsun telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e geçmiş olsun telefonu
Özgür Özel’e saldıran kişinin kimliği belli oldu 21 yıl önce çocuklarını öldürmüş Özgür Özel'e saldıran kişinin kimliği belli oldu! 21 yıl önce çocuklarını öldürmüş
e-Devlet’te yeni hizmet Telefon ve internet tarifeleri karşılaştırılacak e-Devlet'te yeni hizmet! Telefon ve internet tarifeleri karşılaştırılacak
Özel’e yumruk atan saldırganın ilk ifadesi: CHP’den yemek kartı istedim vermediler Özel'e yumruk atan saldırganın ilk ifadesi: CHP'den yemek kartı istedim vermediler
Özgür Özel’in AKM çıkışı uğradığı saldırıda güvenlik zafiyetleri Özgür Özel'in AKM çıkışı uğradığı saldırıda güvenlik zafiyetleri
Yeşil sahalarda ilginç anlar Hakem yere düştü, dünyaca ünlü futbolcu düdüğe sarıldı Yeşil sahalarda ilginç anlar! Hakem yere düştü, dünyaca ünlü futbolcu düdüğe sarıldı
Özel’den saldırı sonrası ilk açıklama Özel'den saldırı sonrası ilk açıklama
Özel’e yumruk atan katilin çocuklarını öldürdüğü güne ait detaylar ortaya çıktı Özel'e yumruk atan katilin çocuklarını öldürdüğü güne ait detaylar ortaya çıktı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 10:16:13. #7.12#
SON DAKİKA: Hatay'da Türkmen Şenliği Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.