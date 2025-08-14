Hatay\'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonlarla 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerdeki aramalarda, 290,5 gram sentetik uyuşturucu, 116 uyuşturucu hap, 2 sentetik ecza hapı, ruhsatsız av tüfeği, 29 kartuş ve 7 ses fişeği ele geçirildi.
Polis, adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
