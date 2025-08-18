Hatay\'da Uyuşturucu Operasyonu: 19 Tutuklama

Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 24 zanlıdan 19'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 15 Temmuz-15 Ağustos'ta kent genelindeki bazı adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde 1 kilo 366 gram sentetik uyuşturucu, 10 bin 396 uyuşturucu hap, 43 sentetik ecza hapı, 16 kenevir bitkisi, ruhsatsız 3 tabanca ve 7 tüfek ile 3 hassas terazi ele geçirildi.
Ekipler, 24 şüpheliyi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 19'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
