Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dörtyol ilçesinde durdurulan yolcu otobüsündeki yastığa gizlenmiş 1 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu geçirdi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İskenderun ilçesinde de incelenen yolcu otobüsünde 408 gram sentetik uyuşturucu bulan ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika
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