Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında Kırıkhan ve İskenderun ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 113 fişek ve 379 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?