Hatay'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı - Son Dakika
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Hatay'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı

Hatay\'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı

Hatay'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. Operasyonda yapılan aramalarda bir tabanca, bir şarjör, beş fişek, bir gram sentetik uyuşturucu, 654 uyuşturucu hap ve bir gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi ve nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklama kararı verildi.

26.04.2024 14:59
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Hatay'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alından 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, sokak satıcılarına yönelik belirledikleri 6 noktaya eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda şüpheli S.E. ile E.C. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 1 şarjör, 5 fişek, 1 gram sentetik uyuşturucu, 654 uyuşturucu hap ile 1 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.E. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

Operasyon, Hatay, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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