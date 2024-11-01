Hatay'da Uyuşturucu Sorunu Meclis Gündeminde

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(ANKARA) - CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Hatay'da artan madde bağımlılığı ve uyuşturucu kullanımı sorunuyla ilgili Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Yıldırım Kara, bölgede bağımlılıkla mücadele hizmeti verebilecek AMATEM birimi bulunmadığını da belirterek, "Hatay'ın madde bağımlılığıyla mücadele için özel ve sürdürülebilir bir yaklaşıma ihtiyacı var" dedi.

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Hatay'da artan madde bağımlılığı ve uyuşturucu kullanımını Meclis gündemine taşıdı. Deprem sonrası yaşanan zorluklarla birlikte Hatay'da madde bağımlılığının ciddi bir toplumsal sorun haline geldiğini kaydeden Yıldırım Kara, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yanıtlaması için TBMM'ye soru önergesi verdi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yıldırım Kara'nın şunları söyledi:

"Deprem mağduru olan ve zor şartlarda konteyner kentlerde yaşamını sürdüren yurttaşlarımızın yaşadığı travmalar nedeniyle psikolojik desteğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuluyor. Ancak bölgede bağımlılıkla mücadele hizmeti verebilecek AMATEM birimi de bulunmuyor. Hatay'ın madde bağımlılığıyla mücadele için özel ve sürdürülebilir bir yaklaşıma ihtiyacı var.

"Bakanlık, Hatay'da madde bağımlılığı ile ilgili kapsamlı bir araştırma yapmalıdır"

Bakanlık, Hatay'da madde bağımlılığının artış nedenlerini ve yayılma düzeyini belirlemek için kapsamlı bir araştırma yapmalıdır. Ayrıca AMATEM birimlerinin artırılması ve psikolojik danışma hizmetlerinin yeniden devreye alınması şarttır. Bu mücadeleyi başarıya ulaştırmak için barınma, sağlık, eğitim ve istihdam sorunlarının da çözülmesi gerekmektedir. Konteyner kentlerde ve güvence altına alınmamış yaşam alanlarında bulunan yurttaşlarımızın sağlıklı bir çevrede yaşamını sürdürebilmesi için gereken önlemler alınmalıdır."

Yıldırım Kara, Bakan Memişoğlu'na şu soruları yöneltti:

"Bakanlığınız, Hatay'da madde bağımlılığı ve uyuşturucu kullanımının yaygınlaşmasının nedenlerini ve düzeyini tespit etmek üzere, konunun psikolojik, sosyolojik ve iktisadi boyutlarını da ele alan bir çalışma yürütmekte midir?

Hatay'da AMATEM birimlerinin ve gezici psikolojik danışma merkezlerinin, özellikle deprem mağdurlarının ve konteyner kentlerde yaşayan güvencesiz yurttaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik olarak yeniden tesis edilmesi için bir çalışma yapılmakta mıdır? Bu çerçevede hazırlanmış bir takviminiz mevcut mudur?"