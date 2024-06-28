Hatay'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonlarında 30 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Hatay'da son bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 30 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, 22-28 Haziran'da il genelinde belirlenen adreslere operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda, 8 kilo 400 gram esrar, 2 bin 316 uyuşturucu hap, 945 kök Hint keneviri, 232 gram sentetik uyuşturucu ve 13 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Çalışmalarda 30 şüpheli gözaltına alındı.