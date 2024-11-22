Hatay'da Uzun Çarşı Yeniden İnşa Ediliyor - Son Dakika
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Hatay'da Uzun Çarşı Yeniden İnşa Ediliyor

Bakan Kurum, Hatay Uzun Çarşı'yı restore ederek şehri kültür ve medeniyet merkezi yapacak.

22.11.2024 10:16
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da Uzun Çarşı'yı ayağa kaldırma çalışmalarının devam ettiğini ve şehri yeniden tarihin, kültürün, medeniyetin merkezi yapacaklarını ifade etti.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hatay'da ticaretin kalbinin attığı Uzun Çarşı'yı ayağa kaldırıyoruz. Bu kadim şehri öyle bir inşa ve ihya edeceğiz ki Hatay'ımızı yeniden tarihin, kültürün, medeniyetin merkezi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, bölgeden görüntüler de yer aldı.

Bakanlık tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada da, Murat Kurum'un yeniden göreve başlamasının ardından 4 aylık sürede 21 kez deprem bölgesini ziyaret ettiği belirtildi.

Hatay'daki çalışmalara ilişkin bilgi verilen açıklamada, tarihi Uzun Çarşı'nın ihalesinin 4 Ekim'de yapıldığı hatırlatılarak, "TOKİ'nin yürüttüğü proje kapsamında Uzun Çarşı'nın ilk etabında 6 bin 441 metrekarelik alanda 3 ada içinde Antakya mimarisine uygun 131 dükkan ve iş yeri inşa edilecek. Bölgede sondaj çalışmaları başladı. İş yerleri zemin artı 1'i geçmeyecek şekilde yapılacak." ifadelerine yer verildi.

Sit alanı olarak tescillenen Kemalpaşa Caddesi'nde Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından 20 bin metrekarelik alanda 11 etap halinde inşaatların sürdüğü belirtilen açıklamada, 7 etapta 426 dükkanın inşasına başlandığı, Kurtuluş Caddesi'nde ise TOKİ tarafından 4 ada içerisinde 11 bin 254 metrekare alanda, 54 dükkan ve 47 konutun inşa edileceği bildirildi.

Kaynak: AA

Murat Kurum, Politika, Güncel, Kültür, Çevre, Yaşam, Hatay, Son Dakika

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