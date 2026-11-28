Hatay'da 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranırken polis ekiplerince yakalanan hükümlünün üst aramasında 13 bin 900 dolarlık sahte banknot ile 7 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "dolandırıcılık", "hırsızlık" ve "tehdit" gibi suçlardan aranan M.A'nın saklandığı adresi belirledi.

Yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığı belirlenen hükümlü operasyonla yakalandı.

Hükümlünün üst aramasında 13 bin 900 dolarlık sahte banknot, 7 uyuşturucu hap ve başka kişilere ait 3 banka kartı ele geçirildi.

Hakkında 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.