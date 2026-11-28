Hatay'da yakalanan hükümlünün üstünde 13 bin 900 dolarlık sahte banknot bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'da 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı. Yurt dışına kaçmaya hazırlanan hükümlünün üst aramasında 13 bin 900 dolarlık sahte banknot, 7 uyuşturucu hap ve 3 banka kartı ele geçirildi; hükümlü cezaevine gönderildi.
Hatay'da 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranırken polis ekiplerince yakalanan hükümlünün üst aramasında 13 bin 900 dolarlık sahte banknot ile 7 uyuşturucu hap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "dolandırıcılık", "hırsızlık" ve "tehdit" gibi suçlardan aranan M.A'nın saklandığı adresi belirledi.
Yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığı belirlenen hükümlü operasyonla yakalandı.
Hükümlünün üst aramasında 13 bin 900 dolarlık sahte banknot, 7 uyuşturucu hap ve başka kişilere ait 3 banka kartı ele geçirildi.
Hakkında 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?