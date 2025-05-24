Hatay'da Yaya Kadına Otomobil Çarptı

HATAY'ın Altınözü ilçesinde karşıdan karşıya geçen bir kadına otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yenişehir Mahallesi'ne bağlı Atatürk Caddesi'nde saat 09.00'da 31 DH 028 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen bir kadın yayaya çarptı. Kaza sonrası olay yerine emniyet güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan kadın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.