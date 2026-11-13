Hatay Defne'de hayvanları telef olan 28 besiciye gebe düve desteği verildi - Son Dakika
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Hatay Defne'de hayvanları telef olan 28 besiciye gebe düve desteği verildi

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Hatay Defne\'de hayvanları telef olan 28 besiciye gebe düve desteği verildi
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Defne Belediyesi, Kırsal Kalkınma Projesi kapsamında 6 Şubat 2023 depremleri ve 21 Mayıs selinde hayvanları telef olan 28 besiciye gebe düve dağıttı. Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün, üretimin devamlılığı ve kırsaldan kente göçün önlenmesi için desteklerin süreceğini söyledi.

Hatay'ın Defne ilçesinde afetlerde hayvanları telef olan 28 aileye gebe düve desteğinde bulunuldu.

Defne Belediyesince Kırsal Kalkınma Projesi kapsamında, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ve 21 Mayıs'taki selde hayvanları telef olan 28 besiciye, gebe düve verildi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün, programdaki konuşmasında, hep birlikte yaraların sarılması için mücadele ettiklerini söyledi.

Özgün, üretimin devamlılığını sağlamak ve kırsaldan kente göçün önüne geçmek için desteklerin sürdürüleceğini kaydetti.

Kaynak: AA
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