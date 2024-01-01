Hatay Defne Devlet Hastanesi\'nde Yeni Yılın İlk Bebeği Doğdu

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Hatay Defne Devlet Hastanesi'nde yeni yılın ilk bebeğinin doğduğunu belirterek, Muhammet Talha bebeğe uzun ömürler diledi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hatay Defne Devlet Hastanesi'nde yeni yılın ilk bebeği doğdu. Fethiye ve Adem çiftini yürekten kutluyor, çocuklarının ülkemize ve insanlığa hayırlı bir evlat olarak yetişmesini diliyoruz. Nice nice yeni yıllar göresin Muhammet Talha bebek" dedi.