Hatay Dörtyol'da kazada yaralanan motosikletli 44 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Hatay Dörtyol'da kazada yaralanan motosikletli 44 günlük yaşam mücadelesini kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Dörtyol'da 12 Eylül'de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 27 yaşındaki motosiklet sürücüsü, 44 günlük yaşam mücadelesini Dörtyol Devlet Hastanesinde kaybetti. Cenazesi Baytarlı Mezarlığı'nda toprağa verildi; diğer yaralılar taburcu oldu.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanarak hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü, 44 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Altınçağ Mahallesi'nde 12 Eylül'de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 27 yaşındaki Mehmet Karaca, tedavi gördüğü Dörtyol Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Karaca'nın cenazesi ilçeye bağlı Baytarlı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Dİğer yaralıların ise taburcu olduğu öğrenildi.
Dörtyol ilçesinde 12 Eylül'de E.İ. idaresindeki 31 LS 970 plakalı motosiklet Altınçağ Mahallesi'nde M.K'nin kullandığı 31 AZY 850 plakalı motosikletle çarpışmış, kazada sürücüler ile 31 AZY 850 plakalı motosiklette bulunan H.G.K. yaralanmıştı. Yaralılar Dörtyol Devlet Hastanesinde tedaviye alınmıştı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.
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