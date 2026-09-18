Hatay Dörtyol\'da orman yangınına 2 helikopter ve 75 işçiyle müdahale sürüyor

Hatay Dörtyol'da orman yangınına 2 helikopter ve 75 işçiyle müdahale sürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Karakese Mahallesi Gürleyik mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bölgeye 2 söndürme helikopteri, 8 arazöz, 75 orman işçisi, 6 teknik personel ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Karakese Mahallesi Gürleyik mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 2 söndürme helikopteri, 8 arazöz, 75 orman işçisi, 6 teknik personel ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA
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