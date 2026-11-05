Hatay Dörtyol'da sağanakta ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar sürüklendi - Son Dakika
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Hatay Dörtyol'da sağanakta ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar sürüklendi

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Dörtyol'da akşam etkili olan sağanak, Karakese, Özerli ve Kuzuculu mahallelerinde ev ve iş yerlerini su bastı, park halindeki araçlar sürüklendi. DSİ ekipleri dere yataklarında, Büyükşehir ekipleri ise su baskınından etkilenen evlerde tahliye çalışması başlattı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, tarım arazileri su altında kaldı, park halindeki bazı araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi.

Kent genelinde akşam başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.

Yağış nedeniyle Karakese, Özerli ve Kuzuculu mahallelerindeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı, tarım arazilerinin bir kısmı su altında kaldı.

Park halindeki bazı araçlar, sel suları nedeniyle sürüklendi.

Ulaşımda aksamalara yol açan yağış nedeniyle köprü ve bulvarlarda polis ekiplerince önlem alındı.

Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri dere yataklarında, Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise su baskınından etkilenen evlerde tahliye çalışması başlattı.

Kaynak: AA
Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüKuzuculuKarakeseDörtyolGüncelHatayYaşamSon Dakika

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