Hatay Dörtyol'da silah operasyonunda 17 tabanca ele geçirildi, şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Hatay Dörtyol'da silah operasyonunda 17 tabanca ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Ocaklı Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonda 17 tabanca, 4 av tüfeği, 597 fişek ve 300 av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde evinde 17 tabanca ve 4 av tüfeği bulunan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ocaklı Mahallesi'ndeki bir ikamete operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 17 tabanca, 4 av tüfeği, 4 tüfek şarjörü, 597 fişek, 300 av tüfeği kartuşu ve çeşitli silah parçaları ele geçiren ekipler, Ş.Ö'yü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
3. SayfaDörtyolGüncelHataySon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail’de oyların büyük bölümü sayıldı Netanyahu’ya soğuk duş İsrail'de oyların büyük bölümü sayıldı! Netanyahu'ya soğuk duş
İsmail Kartal’ın yerine ilk görüşme yapıldı bile İşte telefon açılan teknik direktör İsmail Kartal'ın yerine ilk görüşme yapıldı bile! İşte telefon açılan teknik direktör
14 yıllık iktidar sandıkta devrildi Devlet televizyonundan tarihi itiraf geldi 14 yıllık iktidar sandıkta devrildi! Devlet televizyonundan tarihi itiraf geldi
Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı 2 saat için istedikleri ücrete bakın Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı! 2 saat için istedikleri ücrete bakın
Putin’i zor durumda bırakan kare Putin'i zor durumda bırakan kare!
Divriği’de yolda kalan Alman gezgine köylü ailenin 11 günlük misafirliği gözyaşıyla bitti Divriği'de yolda kalan Alman gezgine köylü ailenin 11 günlük misafirliği gözyaşıyla bitti
12:06
İspanya’da iki hızlı tren çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
İspanya'da iki hızlı tren çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
12:02
Arsenal 4. lig takımına elendi Hakem görür görmez maçı durdurdu
Arsenal 4. lig takımına elendi! Hakem görür görmez maçı durdurdu
11:52
Bir hafta arayla iki acı haber Oğlunun ardından Cem Akaş da hayatını kaybetti
Bir hafta arayla iki acı haber! Oğlunun ardından Cem Akaş da hayatını kaybetti
11:28
Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia “Namaz kılmaya gittim“ deyip...
Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia! "Namaz kılmaya gittim" deyip...
10:47
Bakan Işıkhan’ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
Bakan Işıkhan'ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
10:31
Korumaya o görüntüler soruldu Mustafa Sarıgül’ü zora sokacak sözler
Korumaya o görüntüler soruldu! Mustafa Sarıgül'ü zora sokacak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 12:22:46. #.0.2#
SON DAKİKA: Hatay Dörtyol'da silah operasyonunda 17 tabanca ele geçirildi, şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei