Hatay Hassa'da demir yığınına dönen otomobilde sıkışan 4 yaralı itfaiyece kurtarıldı - Son Dakika
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Hatay Hassa'da demir yığınına dönen otomobilde sıkışan 4 yaralı itfaiyece kurtarıldı

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Hatay Hassa\'da demir yığınına dönen otomobilde sıkışan 4 yaralı itfaiyece kurtarıldı
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Hatay Hassa'da Gaziantep-Hatay kara yolu yakınında akşam saatlerinde otomobil ile TIR kavşakta çarpıştı. Demir yığınına dönen araçta sıkışan 4 yaralı, itfaiye tarafından kurtarılıp hastaneye kaldırıldı; jandarma soruşturma başlattı.

HATAY'ın Hassa ilçesinde TIR ile çarpışıp, demir yığınına dönen otomobildeki 4 kişi, araçta sıkışarak yaralandı. İtfaiye erleri tarafından otomobilden çıkarılan 4 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Hassa ilçesi Gaziantep- Hatay kara yolu Aşağıkarafakılı Mahallesi yakınında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 U 2491 plakalı otomobil ile H.Ş. yönetimindeki 31 AVH 528 plakalı TIR, kavşakta çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada demir yığınına dönen otomobilde sıkışan 4 kişi, itfaiye erlerinin çalışmasıyla çıkarılarak, sağlık ekipleri teslim edildi. İsimleri henüz öğrenilemeyen 4 yaralı, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

TIR şoförünü ifadesini almak için karakola götüren jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
GaziantepJandarmaİtfaiyeGüncelHassaHataySon Dakika

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SON DAKİKA: Hatay Hassa'da demir yığınına dönen otomobilde sıkışan 4 yaralı itfaiyece kurtarıldı - Son Dakika
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