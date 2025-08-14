Hatay Havalimanı’na Eylül’de Yeni Pist

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 6 Şubat depremlerinde hasar gören Hatay Havalimanı'ndaki birinci etap çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu bildirerek, "Eylül ayında 2 bin 720 metre uzunluğundaki yardımcı pist ve 10 uçak kapasiteli yeni apronu devreye alacağız." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, Hatay Havalimanı'nda yürütülen çalışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde zarar gören havalimanında onarım ve geliştirme çalışmalarının aralıksız sürdüğüne işaret eden Uraloğlu, pistin 2 bin 82 metrelik bölümünde yapılan güçlendirme ve iyileştirmeler sayesinde 29 Mart 2024'te çift yönlü uçuş operasyonlarının yeniden başladığını hatırlattı.

Uraloğlu, havalimanındaki son durumu da değerlendirerek, "Hatay Havalimanı'nda birinci etap çalışmaları tamamlanmak üzere. Eylül ayında 2 bin 720 metre uzunluğundaki yardımcı pist ve 10 uçak kapasiteli yeni apronu devreye alacağız. Söz konusu pist ile apron geçişini sağlayacak bağlantı taksi yolu, yeni regülatör ve ısı merkezi binalarını da tamamlayarak hizmete alacağız. Böylece, Hatay Havalimanı'mızın operasyon kapasitesi artacak, hava trafiğine uygun olan saat aralıkları uzatılacak, park kapasitesine bağlı olarak sefer sayısı da artırılabilecek." ifadelerini kullandı.

Ana pistin yenilenme çalışmalarının da sürdüğünü aktaran Uraloğlu, hızlı çıkış ve bağlantı taksi yolları, çevre duvarı, terminal binası güçlendirmesi ve diğer yapısal iyileştirme çalışmalarının da devam ettiğini kaydetti.