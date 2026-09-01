Hatay'ın Antakya ilçesindeki Kisecik Mahallesi'nde zeytinlik yangını itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı
Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Kisecik Mahallesi'ndeki zeytinlikte henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Hatay'ın Antakya ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kisecik Mahallesi'ndeki zeytinlikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Hatay'ın Antakya ilçesindeki Kisecik Mahallesi'nde zeytinlik yangını itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?