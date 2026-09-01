Hatay'ın Antakya İlçesindeki Kisecik Mahallesi'nde Zeytinlik Yangını Ekiplerin Müdahalesiyle Söndürüldü
Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Kisecik Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda öğle saatlerinde çıkan yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
HATAY'da zeytinlik alanda çıkan yangın, bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Antakya ilçesine bağlı Kisecik Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda, öğle saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Haber: Ferhat DERVİŞOĞLU - Kamera: HATAY,
Kaynak: DHA
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