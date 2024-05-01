Hatay\'ın Belen ilçesinde çıkan yangın sonucu bir kişi dumandan etkilendi

Hatay'ın Belen ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.
Sarımazı Mahallesi'nde müstakil evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
Yangında dumandan etkilenen M.Y, İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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