Hatay'ın Erzin ilçesinde otluk alanda çıkan yangında park halindeki traktör hasar gördü
Hatay'ın Erzin ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle otluk alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, park halindeki bir traktörün hasar görmesine yol açtı.
Hatay'ın Erzin ilçesinde otluk??????? alanda çıkan yangın nedeniyle park halindeki traktörde hasar oluştu.
Yeşiltepe Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle park halindeki traktör hasar gördü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Hatay'ın Erzin ilçesinde otluk alanda çıkan yangında park halindeki traktör hasar gördü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?