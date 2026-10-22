Hatay'ın İskenderun ilçesinde imha edilmesi gereken 1 ton 120 kg bozuk et imha edildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde imha edilmesi gereken 1 ton 120 kg bozuk et imha edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın İskenderun ilçesinde durdurulan kamyonette çöp döküm sahasında imha edilmesi gereken 1 ton 120 kilogram bozuk et bulundu, 4 şüpheli gözaltına alındı. Etler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrolünde imha edildi, dağıtıldığı 4 adreste inceleme yapıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 1 ton 120 kilogram bozuk et ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri kamyoneti uygulama noktasında durdurdu.
Araçtaki incelemede çöp döküm sahasında imha edilmesi gereken etlerin taşındığını belirleyen ekipler, soruşturmayı derinleştirdi.
Olayla bağlantılı bir kamyoneti daha tespit eden polis, etlerin dağıtıldığı 4 adreste inceleme yaptı.
Muhafaza altına alınan 1 ton 120 kilogram bozuk et, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinin kontrolünde imha edildi.
Ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA
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