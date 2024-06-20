Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kayıp kişi ölü bulundu

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 5 gündür haber alınamayan kişi, ölü bulundu.
Kışlak Mahallesi'nde oturan Mehmet Döner, 15 Haziran'da çalışmak için Şenköy Mahallesi'ndeki inşaata gitti.
Rahatsızlandığını söyleyip dinlenmeye geçen Döner'e bir süre sonra ulaşamayan iş arkadaşları, durumu ailesine bildirdi.
Döner'in ailesinin ihbarı üzerine jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı.
Ekiplerin 5 gün süren arama çalışmalarının ardından Döner'in cansız bedeni çalıştığı inşaatın yaklaşık 200 metre ilerisinde bulundu.
Döner'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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