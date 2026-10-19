Hatay İskenderun'da 2 katlı binadaki yangında mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Hatay İskenderun'da 2 katlı binadaki yangında mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

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Hatay İskenderun\'da 2 katlı binadaki yangında mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
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Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde 2 katlı bir binanın dairesinde yangın çıktı. Binada mahsur kalan 1'i yatalak hasta 3 kişi sağlık ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı; yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yangın çıkan 2 katlı binada mahsur kalıp dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde 2 katlı binadaki bir dairede yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangında, binada mahsur kalan 1'i yatalak hasta 3 kişi sağlık ekiplerince kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA
Cumhuriyet MahallesiİskenderunAcil DurumSağlıkGüncelHataySon Dakika

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SON DAKİKA: Hatay İskenderun'da 2 katlı binadaki yangında mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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